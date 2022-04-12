خالد النبوي يكتشف حقيقة مقتل شقيقيه في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

يلقى مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11 بحثًا كبيرًا، إذ يعتبر من أبرز المسلسلات ضمن الأعمال في رمضان 2022، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي، ويلتقي خلاله بابنه نور، ليصبح هذا المسلسل أول عمل فني لهما سويًا، وهو من تأليف السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة الذي رحل عن عالمنا قبل حوالي 12 سنة، وتحديدًا في مايو 2010.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11 يكتشف بليغ أبوالهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي حقيقة موت شقيقيه أمين وفطين أبوالهنا، إذ وصل أخيرًا إلى السائق الذي كان معهما وقت الحادث الذي تعرضا له وأودى بحياتهما فجأة.

السائق يعترف بما وقع في الحادث

وحكى السائق، الذي يدعى بلال، في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11 تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة أمين وفطين أبوالهنا وكاد يقتله أيضًا، وشرح لبيلغ أنه كان يقود السيارة، وعندما حاول أن يتوقف وجد الفرامل مقطوعة ولا تعمل، فقفز من السيارة قبل أن تصطدم بشقيقي بليغ في سيارة أخرى، ويلقيا مصرعهما، وقال إنه تلقى مبلغًا ماليًا مقابل أن يظل بعيدًا ولا يقول في تحقيقات النيابة إن فرامل السيارة كانت مقطوعة.