درجات الحرارة تواصل الانخفاض بـ7 درجات في سوهاج اليوم

يواصل طقس اليوم الثلاثاء 12 أبريل، الموافق 11 رمضان، فى الانخفاض تدريجيا على محافظة سوهاج، ليصبح أكثر برودة، خاصة مع ساعات النهار الأولى، وعقب غروب الشمس، بينما يسود طقس مشمس بمنتصف النهار.

درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج

وتسجل درجة الحرارة بمحافظة سوهاج اليوم، العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية، وذلك بانخفاض 7 درجات مئوية.

توقع وجود نشاط رياح على شمال وجنوب الصعيد

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أنه سيسود طقس ربيعي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأكثر حرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على مختلف الجهات، مع توقع نشاط رياح على شمال وجنوب الصعيد رياح «شمال- شمال غرب» بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم في ساعة.

الأرصاد تحذر من موجة حر السبت 16 أبريل

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة الباردة حتى السبت الموافق 16 أبريل 2022 ميلاديا، 15 رمضان 1443 هجريا، إذ تمر البلاد بموجة حارة، بداية من يوم السبت المقبل، مع توقع بنشاط رياح على منطقة شمال وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة بداية من الأسبوع المقبل، مصاحبة للموجة الحارة التى تضرب البلاد لترتفع درجات الحرارة مرة أخرى.