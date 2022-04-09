رئيس مطورى القاهرة الجديدة يقدم «روشتة عقارية» لمواجهة التضخم

أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن السوق العقارية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة، أبرزها تغير ثقافة العميل، لافتا إلى أنه أصبح هناك إقبال كبير على المدن الجديدة بمختلف أجيالها، وأضاف «العميل نفسه تغيرت رغبته، فأصبح حريصًا على السكن فى المدن الجديدة بدلا من المدينة العادية، بسبب التخطيط الجيد والخدمات المختلفة».

رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة يقدم روشتة علاجية لمواجهة التضخم وزيادة أسعار الوحدات السكنية

وأضاف البستاني، أن ثقافة العميل تطورت أيضا بشكل كبير، فأصبح الإقبال على السكن داخل الكمبوندات هي الثقافة السائدة في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى اتجاه معظم الشركات العقارية في مصر لإنشاء مشروعاتها طبقا لاحتياجات وثقافة العميل.

وقال المهندس محمد البستاني، إن العاصمة الإدارية غيرت في اتجاه الاستثمار وعالم « البيزنيس» في مصر، لأنها مدينة عالمية، وتمثل أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط، إضافة إلى أنها نجحت في أن تكون بوصلة القطاع العقاري في مصر.

البستاني: الحرب الروسية الأوكرانية، كان لها أثر كبير على القطاع العقاري

وحول التحديات التى تواجه القطاع العقارى، أكد رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أنه رغم نجاح القطاع العقاري في تخطي أزمة كورونا، فإن الحرب الروسية الأوكرانية، كان لها أثر كبير على القطاع العقاري المصري، حيث تسببت في ارتفاع المواد الخام بنسبة كبيرة، موضحا أن تلك التحديات تؤثر بالسلب على الشركات العقارية ذات القدرة المالية الضعيفة، فهي تعتمد على مقدمات الحجز والأقساط لاستكمال مشروعاتها، وفي حال استمرار تلك الارتفاعات بصورة كبيرة سيتسبب فى توقف مشروعات تلك الشركات ودخولها في أزمة تعثر، بخلاف تحدي التضخم الذي حتى الآن غير معروف بالنسبة للشركات ورجال الأعمال، هل سيستمر لفترة كبيرة، أم عبارة عن أيام قليلة وستنتهي تلك الموجة التضخمية، وهو ما يجعل الشركات العقارية تقدم على تسويق مشروعاتها بحذر.

وحول دخول شركات جديدة السوق العقارية المصرية، قال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إنه لا يوجد ما يمنع من دخول شركات جديدة القطاع العقاري المصري تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، حتى وإن كانت ليس لديها خبرة، ولكن بشروط، أبرزها الاستعانة بمكاتب استشارية كبيرة لإعداد دراسات جدوى ودراسات تفصيلية عن القطاع والمشروع الذي يرغب في تنفيذه، إضافة إلى الاستعانة بمدير تنفيذي جيد، ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة كان على عكس ذلك، فهناك بعض الشركات حصلت على أراض داخل العاصمة الإدارية ومدن أخرى وبدأت تنفذ مشروعات، وفي أول تحد ظهر عدم خبرتها في التعامل مع تلك التحديات، وأتوقع خروج هؤلاء في الفترة المقبلة.

المساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع التكلفة وزيادة الأسعار

وحول كيفية الخروج من أزمة التضخم، وتراجع المبيعات، قال إنه على الشركات العقارية ضرورة إنتاج ما تحتاجه السوق العقارية المصرية، فالمساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب إعداد دراسات حقيقية للتعرف على الاحتياج الحقيقي ونسب الطلب على المساحات المطلوبة، وأرى أن المساحت الصغيرة أصبحت الأكثر طلبات خلال الفترة الحالية.