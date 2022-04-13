إصابة 5 في انقلاب ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام قرية سحالي التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق ذات المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرر محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «محمد.أ.ع»، 19 سنة مقيم مدينة دمنهور ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«رضا.ا.ف» 19 سنة مقيم دمنهور ومصاب بكدمات متفرقة وسحجات وكسر في الساق اليمنى، و«عماد.ي.ع» 19 سنة ومصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة وكسر في الذراع اليسرى، و«عبدالله. ع.م» 19 سنة مقيم دمنهور ومصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى وكسر في الحوض، و«محمود.إ» 19 سنة ومقيم دمنهور ومصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح نافذ في الصدر وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.