يترقب الجمهور منذ انطلاق ماراثون الدراما الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 11 والقنوات الناقلة له، لمتابعة تطورات الأحداث بعد سفر عامر عبد الرازق المشرف الاجتماعي بالمدرسة بصحبة ميس زهرة مديرة المدرسة، وعدد من الطلاب، للمشاركة في مسابقة فنية في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 11 والقنوات الناقلة، تتضمن العرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 7:40 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى في حدود الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية الساعة 8 صباحًا.

مواعيد عرض دايما عامر على ON

تشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 11 والقنوات الناقلة، قناة ON التي تعرض حلقاته في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة 6:55 صباحًا، كما يعرض المسلسل عبر منصة Watch it الإلكتروينة.

«عامر» ينحاز لموهبة الطفل مهند

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 10، مشاركة مدرسة رؤية الخاصة، التي تنقسم لـ ناشونال وإنترناشونال، في إحدى المسابقات بمحافظة البحر الأحمر، وسفر عدد من المدرسين مع الطلاب المشاركين في المسابقة، أبرزهم: ميس زهرة مديرة المدرسة، وعامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي، الذي اصطحب معه الطفل مهند للمشاركة في المسابقة دون موافقة المدرسة.

وفي الوقت الذي اعترضت فيه مديرة المدرسة على مشاركة مهند، وهو من أصحاب الهمم، خوفًا من عدم قدرته والصدمة التي قد يتعرض لها، إلا أن عامر طلب منها أن تثق فيه، خصوصًا وأن الطفل يتميز بصوت عذب بالفعل، ونجح عامر في إقناع ميس زهرة وسافر مهند بصحبتهم.