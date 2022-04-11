«مهند» بطل مسابقة فنية بدعم مصطفى شعبان.. مسلسل دايما عامر الحلقة 10

فاجأ مصطفى شعبان، في مسلسل دايما عامر الحلقة 10، الذي يجسد شخصية عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية الخاصة، التي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال، ميس زهرة مديرة المدرسة، بإحضاره الطفل مهند؛ للمشاركة في مسابقة فنية بالغردقة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 10

وتساءلت ميس زهرة، مديرة المدرسة، وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، في مسلسل دايما عامر الحلقة 10، عن سبب إحضار عامر عبدالرازق لـ الطفل مهند؛ خوفًا على شعوره النفسي خصوصًا وأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الطفل مهند يشارك في مسابقة فنية بالغردقة

ووعد عامر عبدالرازق، ميس زهرة، بأنها ستشهد مفاجأة سيكون بطلها الطفل مهند، وفي سيارة الرحلة جلس عامر بجوار مهند، وسأله إذا كان يشعر بالسعادة من عدمه، وأبدى مهند سعادته الشديدة للمشاركة في الرحلة.

وكانت مشاركة الطفل مهند عماد، سفير الطفولة في مسلسل دايما عامر، جاءت بعد وعد مصطفى شعبان له بالتواجد معه في عمل درامي، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف، في الجلسة التي كان يديرها شعبان، وقال له مهند: «أنا معاك في المسلسل الجاي، ورد عليه الفنان بقوله: طبعا ده شئ يشرفني».

وبداية ظهور مهند في مسلسل دايما عامر كانت في الحلقة 9، حيث كان يغني بطريقة جيدة لافتة للنظر، وعبر عن أمنيته للمشاركة في مسابقة فنية ولكنه لن يستطيع لأنه ليس مميزا مثل زملائه، إلا أن عامر عبدالرازق وعده بالمشاركة.