سفر مصطفى شعبان إلى الغردقة.. مسلسل دايما عامر الحلقة 11

يشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 11، سفر مجموعة من طلاب مدرسة رؤية الخاصة إلى الغردقة للمشاركة في إحدى المسابقات الفنية بمحافظة البحر الأحمر، بصحبة مديرة المدرسة ميس زهرة، وعدد من الأساتذة أبرزهم عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي، ويقوم بدوره مصطفى شعبان.

مسلسل دايما عامر الحلقة 11

وخلال أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 11، يغني الطلاب المشاركون في المسابقة داخل أتوبيس الرحلة أغنية «يلا بينا على الغردقة»، مع تفاعل المدرسين منهم كريم عفيفي، وأحمد الشامي، وسينيتا خليفة، وميرنا نورالدين، وذلك بالتزامن مع تأكيد عامر عبدالرازق، ويجسد دوره مصطفى شعبان، أنَّ الطلاب في حاجة لـ ويجز في طريق الرحلة، لترد عليه ميس زهرة، وتقوم بدورها لبلبة، بقولها: «هما لحقوا يجوعوا».

الطفل مهند بطل مسابقة فنية بدعم مصطفى شعبان

وفي أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 10، يشاهد الجمهور استعداد مدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال، للسفر إلى الغردقة للمشاركة في مسابقة فنية، وفوجئت مديرة المدرسة ميس زهرة، باصطحاب المشرف الاجتماعي عامر عبدالرازق، الطفل مهند معه للسفر بصحبته والمشاركة في المسابقة، ورغم اعتراضها وتخوفها من ذلك، إلا أن عامر طمئنها وطلب منها الوثوق فيما يفعله.

كما شهد المسلسل محاولات مستر لطفي وكيل المدرسة ويجسد دوره صلاح عبدالله، لتشكيل جبهة معارضة لمديرة المدرسة والاستيلاء على مكانها خلال سفرها، وعقد لقاءً مع عدد من المدرسين لإقناعهم بالوقوف معه، ولكن تحول الاجتماع إلى لقاء كوميدي ضاحك.