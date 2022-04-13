تربويون يشيدون بقرار توفير الكتب إلكترونيا: يتطلب وجود إنترنت قوي

أشاد خبراء تربويون، بقرار إتاحة الكتب الدراسية الخاصة بالصفين الخامس والسادس الابتدائي حتى المرحلة الثانوية، إلكترونياً، موضحين أنه يساعد الطلاب على البحث والاطلاع ويأتي في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية 2030، مؤكدين على أهمية توفير بنية تحتية جيدة في جميع المدارس تساعد الطلاب على تحميل الكتب الدراسية.

في البداية قالت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، إن وزارة التربية والتعليم، عملت على توفير المقررات الدراسية إلكترونياً منذ عام وذلك مع إطلاق بنك المعرفة المصري، موضحة أن أسلوب تقديم الكتب لم يكن منظماً بالقدر الكافي لذلك قررت الوزارة التعاقد مع دار نهضة مصر لتحويل الكتب الدراسية إلى الشكل الإلكتروني وذلك اعتباراً من العام القادم وعلى مدار سنوات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه.

«إيلارية»: يعمل على تقليل هدر الورق الخاص بالكتب المدرسية

وأشادت «إيلارية» في حديثها لـ«الوطن»، بهذه الخطوة معتبرة أنها تمثل بداية الطريق الصحيح نحو تطوير منظومة التعليم وذلك لعدة أسباب على رأسها ترشيد نفقات الدولة وتقليل هدر الورق الخاص بالكتب المدرسية وكذلك تحويل الطالب إلى باحث ناقد ومبدع وقادر على انتقاء المصادر والمراجع المختلفة بما يقضى تماماً على «قدسية» الكتاب المدرسي بحسب تعبيرها.

وأشارت الدكتورة إيلارية عاطف إلى أن، القرار يستلزمه توفير شبكة إنترنت بجودة وسرعة عالية في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه هناك بعض المحافظات التي تعاني من ضعف شبكة الانترنت مثل المحافظات الحدودية.

واقترحت ضرورة التعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعى بأهمية الاعتماد على الكتب الدراسية الإلكترونية، موضحة أن هذه الكتب تتضمن العديد من الأنشطة والفيديوهات وألعاب ومواد تعليمية ومواد تعليمية مهمة.

«مرفت»: يجب توعية الطلاب بكيفية التعامل مع التكنولوجيا

من جانبها قالت مرفت عويس، خبيرة تربوية، إن القرار يستلزمه توفير إنترنت في جميع المدراس وضرورة توعية الطلاب بكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتحميل الكتب الإلكترونية من مصادرها المعرفية، خاصة مع اعتياد بعض الطلاب على استخدام الكتب الورقية فقط في التحصيل الدراسي.

وأكدت «مرفت» على أهمية توفير الكتاب المدرسي في شكله الورقي والإلكتروني ليختار الطالب منهما ما يتناسب مع ظروفه وإمكانياته.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع «دار نهضة مصر» لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائى، وحتى الصف الثالث الثانوى، اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023، وعلى مدار أربع سنوات.