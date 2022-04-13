القبض على منفذ السطو المسلح بالكمامة على سيدة فى الجيزة

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات عبر موقع «فيس بوك» متضمناً سرقة إحدى السيدات من داخل سيارة بالجيزة، حيث تم ضبط مرتكب الواقعة واحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

فيديو لواقعة سرقة سيدة داخل سيارة بالجيزة

وبحسب التحريات فقد تم تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، متضمناً قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة إحدى السيارات أثناء توقفها بأحد الشوارع بالجيزة، عقب نزول قائدها تاركاً أسرته بداخل السيارة إلا أن زوجة قائد السيارة تصدت له وأثناء فراره اختطف سلسلة ذهبية كانت ترتديها.

الفحص يكشف حدوث الواقعة في 3 أبريل الجاري

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 ابريل الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من «إحدى المواطنات – مقيمة بدائرة القسم» بأنها أثناء إنتظارها داخل سيارة زوجها بطريق المريوطية بدائرة القسم لحين إنتهائه من شراء بعض المستلزمات فوجئت بشخص يرتدى «كمامة» استقل السيارة بجوارها وهددها بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، إلا أنها قاومته وإستخلصت منه السلاح المستخدم إلا أنه قام بخطف سلسلة ذهبية كانت ترتديها وفر هارباً.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه «عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام»، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة من إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط المسروقات لدى «مالك محل للمصوغات الذهبية - بالجيزة»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.