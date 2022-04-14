درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14-4 -2022 في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الخميس، ستظل في نفس معدلاتها خلال الأيام الماضية، ليسود طقس ربيعي معتدل خلال ساعات النهار ومائل للبرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم 26 درجة مئوية، في حين من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء 22 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد 29 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

نشاط للرياح على عدة مناطق

وتشهد البلاد نشاطا للرياح الشمالية الشرقية، على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 26-14

الإسكندرية 22-14

وادي النطرون 25-14

طنطا 26-15

شبين الكوم 25-14

دمنهور 24-15

بلطيم 21-13

مطروح 21-13

السلوم 20-13

سيوة 22-14

بورسعيد 22-14

دمياط 22-15

الزقازيق 25-14

المنصورة 24-15

الإسماعيلية 25-14

السويس 26-15

العريش 20-14

رفح 19-13

رأس سدر 29-15

نخل 25-12

نويبع 28-16

طابا 26-16

سانت كاترين 25-13

الطور 24-18

شرم الشيخ 30-19

الغردقة 31-21

مرسى علم 32-20

الفيوم 27-15

بني سويف 27-15

المنيا 28-16

أسيوط 29-14

سوهاج 31-18

قنا 33-19

الأقصر 34-19

أسوان 35-20

إدفو 34-22

أبو سمبل 34-21

الوادي الجديد 32-20

شلاتين 29-18

أبو رماد 28-17

حلايب 27-17

رأس حدربة 28-17