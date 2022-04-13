عاجل.. هيئة الدواء تقرر سحب حقن يونيكتام من الأسواق لهذا السبب

قررت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للعمليات، ضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من حقن يونيكتام 1500 من السوق بسبب خطورتها على الصحة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية الفرق بين المنتج الأصلي والمنتج المغشوش، وجاءت أبرز العلامات:

- المنتج الأصلي، خامة الكرتون جيدة على عكس العبوة المغشوشة وهي خامة رديئة.

- المنتج الأصلي وزن 150 مجم على الجانب الأيسر العلوي بلون أبيض داخل مستطيل من اللون الأحمر الداكن، وفيما يتعلق بالعبوة المغشوشة مدون 1500 مجم على الجانب الأيسر العلوي بلون أبيض داخل مستطيل من اللون الأحمر الفاتح.

- في المنتج الأصلي علامة التميز علي الجزء الأيسر السفلي بمسافة بعيد من أسفل العبوة، ولكن المنتج المغشوش علامة التميز علي الجزء الأيسر السفلي بمسافة قريبة من أسفل العبوة.

-المنتج الأصلي لون الوجه السفلي أحمر داكن، وفيما يتعلق بالمنتج السفلي لون الوجه السفلي أحمر فاتح.

- المنتج الأصلي طباعة بيانات الإنتاج والصلاحية ليزر، ولكن المنتج المغشوش طباعة البيانات والمنتج المغشوش حبر.

- المنتج الأصلي لون البودر أبيض وله صفة إنسيابية جيدة، ولكن المغشوش لون البودر يميل إلى اللون الأصفر وله صفة إنسيابية رديئة.