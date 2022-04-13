ما حقيقة إقرار ضريبة قيمة مضافة على الذهب يدفعها التاجر والمشتري؟

نفى اللواء عبدالله منتصر، مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات والموازين ما يتردد عن إقرار ضريبة قيمة مضافة عند شراء الذهب بجميع أعيرته المختلفة، قائلا إن ما يدفعه المستهلك عند شراء الذهب هو سعر الجرام، مضافا عليه المصنعية فقط.

ما حقيقة تطبيق ضريبة قيمة مضافة على الذهب؟

وأكد اللواء عبدالله منتصر، في تصريحات خاصة عبر بث مباشر على صفحة جريدة «الوطن»، أن ما يتردد عن تطبيق ضريبة قيمة مضافة على الذهب عند الشراء «خبر غير صحيح على الإطلاق»، موضحا أن كل ما يتحمله المواطن عند شراء الذهب هو المصنعية فقط على المشغولات الذهبية، إذ تختلف قيمة المصنعية من مشغولات لأخرى.

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن تخوف المواطنين من شراء الذهب مضافا على ضريبة قيمة مضافة وخسارتها بعد ذلك أثناء البيع، لا يوجد أي مبرر له، في ظل عدم إقرار أي ضريبة قيمة مضافة.

وأشار اللواء عبدالله منتصر، أن التاجر وأصحاب ورش الذهب يتحملون ضريبة القيمة المضافة وهي 3 جنيهات ونصف على الجرام من منبع التصنيع نفسه، ولكن لا يوجد أي قيمة مضافة يتحملها المواطن عند شراء الذهب باستثناء المصنعية.