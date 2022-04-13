الكرملين: لا تصدقوا أي كلمة صادرة من أوكرانيا.. تحققوا أولا

اتهم المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، الجانب الأوكراني بأنه لا يتردد في نشر الأخبار الكاذبة، داعيا إلى عدم تصديق أي كلمة قبل التحقق من صحتها، وذلك في مواجهة اتهامات متلاحقة لروسيا بارتكاب ما تصفه أوكرانيا بجرائم حرب هناك.

بيسكوف: الجانب الأوكراني لا يتوقف عن صناعة الأخبار الكاذبة

وقال بيسكوف: لا يتوقف الجانب الأوكراني عن صناعة الأخبار الكاذبة بأكثر الأساليب تطورا، أريد أن أحث الجميع على التعامل مع جميع المعلومات الواردة من الجانب الأوكراني، بهذه الطريقة: عدم تصديق أي كلمة، وعدم تصديق ما ترونه، والتحقق من كل شيء والبحث عن مصادر مختلفة ووجهات نظر أخرى.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: نحن نجيب، ولا نجيب بالكذب، نحن نقول الحقيقة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة تاس.

حرب اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية

وتدور حرب اتهامات متبادلة بين كل من روسيا وأوكرانيا، بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتطوراتها المختلفة، وكان من أبرز هذه الاتهامات ما ذكرته كييف عن ارتكاب جرائم في مدينة بوتشا الأوكرانية، وهو ما اعتبرته روسيا أخبارا مُفبركة، وذلك حسبما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الذي أشار إلى أن لقطات الجثث هناك كانت مزيفة، حسب قوله.

وأعلنت موسكو، أمس، عن تسليم الأمم المتحدة بيانات حول ما وصفته بفبركات جديدة تعمل كييف على إعدادها، مشيرة إلى أن وسائل إعلام غربية أوفدت مراسليها إلى أوكرانيا لتغطية هذه التلفيقات.