«التعليم» تعلن شروط خضوع الطلاب المتجاوزين نسب الغياب المسموحة للامتحانات

خاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات والإدارات التعليمية، بشأن الطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة وتم حرمانهم من دخول الامتحانات، وعدم جواز دخولهم الامتحانات على نظام العمال.

وأشار الخطاب إلى موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على السماح للطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة، وتم حرمانهم من دخول الامتحانات وعدم جواز دخولهم نظام الامتحانات على نظام العمال، بخوض الامتحانات في الدور الثاني.

وأوضح أن ولي الأمر يتقدم بطلب إلى إدارة المدرسة يتضمن الموافقة على أداء نجله الامتحان في الدور الثاني في نفس ذات العام كطالب منتظم، ويتعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى خلال سنوات الدراسة.

تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية

وأضافت «شوقي» في خطابه للمديريات، أنه يتم تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية بالنسبة للدور الأول لهؤلاء الطلاب إلى الدور الثاني من نفس العام 2021-2022، وإجراء تدريب عملي إجباري للطلاب المذكورين لمدة ثلاثة أسابيع بإجمالي 90 ساعة خلال الفترة من 18 يونيو 2022 حتى 7 يوليو 2022، ويعتبر تحقيقهم نسبة حضور 90% على الأقل من هذا التدريب شرطًا لأدائهم امتحانات الدور الثاني.

سداد مبلغ 300 جنيه

وأكد الدكتور طارق شوقي، ضرورة تسديد الطالب مبلغ 300 جنيه، ويتم تطبيق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة التي تتضمن مكافأة المعلمين وتوفير خامات التعليم والتدريب الخاصة بالطلاب بما يحقق تحسين مستوى المدرسة والمعلم، لافتاً إلى إلغاء كل ما تم من إجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات التحريرية والعملية لطلاب التعليم الفني بسنوات النقل والدبلوم للعام الدراسي 2021-2022، الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة وهي 75% من التدريبات العملية و85% من أيام الدراسة سواء تم فصلهم أو لم يتم فصلهم بعد.