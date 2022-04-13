إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه تسبب في إغلاق أكبر ميادين طهطا

تمكنت فرق تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، قبل قليل، من إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه قطر 4 بوصة، تسبب في إغلاق ميدان «زمزم»، أحد أكبر ميادين المدينة، أمام حركة السيارات والمارة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي العمليات والأزمات والعلاقات العامة بمركز طهطا، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حيث تم شفط المياه، وعمل اللازم لإعادة الحركة المرورية في الميدان إلى طبيعتها.

توفير كميات إضافية من البوتاجاز بطهطا

من جانب آخر، واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا العمل على توفير كميات إضافية من اسطوانات البوتاجاز في عدد من القرى التابعة للمركز، في ضوء الاستخدام المتزايد خلال شهر رمضان، حيث دفعت الوحدة المحلية بعدد من سيارات توزيع البوتاجاز إلى قرى «الحريدية البحرية، والقبيصات، ونجع حمودة، والصفيحة، والكوم الأصفر، والجريدات، وساحل طهطا».

وصرحت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، بأن توفير اسطوانات البوتاجاز يأتي بالتنسيق مع إدارة التموين بمركز طهطا، وبإشراف محمد السيد عبده، مدير إدارة التموين، وذلك في إطار توفير اسطوانات البوتاجاز لجميع المواطنين في مختلف قرى المركز.

لقاء جماهيرى لتلقي طلبات المواطنين بطهطا

واستقبلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة فريدة سلام، وبحضور جمال محمد عمر، سكرتير الوحدة، ومسؤولي خدمة المواطنين والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالوحدة، عدداً من مواطني مركز طهطا، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي، في قاعة الاجتماعات الكبرى بالمركز.

الاستجابة لطلبات مواطني مركز طهطا

وعرض عدد من المواطنين أهالي قرى مركز طهطا في سوهاج، مطالبهم واحتياجاتهم، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية طلبات المواطنين، والتي تمثل معظمها في طلبات إعانة مالية أو طبية أو مساعدات من التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية أو إسكان، وغيرها من الطلبات المختلفة، التي تم العمل على تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.

متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بطهطا

كما تابع مسؤولو الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمدينة طهطا، واستهدفت حملات المتابعة منطقة ساحل طهطا، وطريق النصر البحري والقبلي، وشارع الاتحاد، وشارع التحرير، وشارع النوايب، ومنطقة الكوبري العلوي بساحل طهطا.