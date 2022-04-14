الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على المصلين في الإسكندرية

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص «متسول»، حال تعديه على أحد المواطنين أثناء قيامه بالصلاة أمام أحد المساجد بالإسكندرية، إذ تبين أنه مهتز نفسيا، ومعتاد على أعمال التسول، وتم القبض عليه وإيداعه مصحة نفسية.

ملابسات الحادث

ذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص «متسول» حال تعديه على أحد المواطنين أثناء قيامه بالصلاة أمام أحد المساجد بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، ومدون أعلى مقطع الفيديو تحذير من تواجد الشخص المشار إليه بمنطقة سموحة، وتعديه على المواطنين بالضرب والسب.

تحديد الشخص المتعدي

بالفحص أمكن تحديد الشخص المتعدى، وتبين أنه مشهور عنه ممارسة أعمال التسول والنوم بالطريق العام، وسبق اتهامه في قضية «تسول»، وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسيا، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إيداعه إحدى المصحات النفسية.