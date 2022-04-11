شباب إسكندرية يفطرون 2500 صائم في ذكرى العاشر من رمضان

مع صوت أذان المغرب في مدينة الإسكندرية، ينطلق العشرات من شباب عروس البحر الابيض المتوسط كخلية النحل، عبر كورنيش الإسكندرية، يهرولون يميناً ويساراً، من أجل توزيع وجبات إفطار على المواطنين، على مدار يومين، يقدمون لكل شخص كيساً يحتوي على بسكويت وعصير وتمر، بالإضافة إلى «فلاير» توعية، بالتزامن مع احتفالات ذكرى العاشر من رمضان، حيث ساهموا في إفطار 2500 شخص من المارة على الكورنيش على مدار اليومين، خلال الدقائق الأولى من موعد الإفطار.

مبادرة لإفطار المارة للعام الثالث على التوالي

وقال رامي يسري، رئيس مبادرة «خليك ايجابي»، إن المبادرة اعتادت على تقديم وجبات إفطار بسيطة للمارة، خلال توقيت ضربة المدفع، مع توفير «فلاير» توعية لمواجهة الشائعات، تحت شعار «نفهم صح وشوارعنا أمان»، وذلك للعام الثالث علي التوالي.

مواجهة الشائعات

وأضاف «يسري» قائلاً لـ«الوطن» إن المبادرة تهدف لتعريف المواطنين بالإسكندرية بأهمية مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، والأرقام الواجب التواصل معها في حالة سماع شائعة، والصفحات الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على مواقع السوشيال ميديا كمصدر رئيسي للأخبار.

وأكد أن مبادرة «نفهم صح» تعتبر أحد مخرجات حضور شباب «خليك إيجابي» لتدريب وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية البرنامج القومي لمواجهة الشائعات «تصدوا معنا».

ذكرى العاشر من رمضان

ولفت إلى أن عمليات التوزيع جاءت بالتزامن مع احتفالات العاشر من رمضان حيث إن فريق المتطوعين تم تسميته «المجموعة 39»، تخليداً لذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وهي رقم فرقة «أمير الشهداء» في حرب أكتوبر، العميد إبراهيم الرفاعي، معتبراً أن ذلك الأمر يغرس قيمة ذلك الانتصار العظيم لدى نفوس المتطوعين من الشباب الصغار.