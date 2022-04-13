اتهام 4 أشخاص بقتل سائق وإصابة تاجر بسبب 15 مليون جنيه بطهطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من كشف غموض مقتل سائق دراجة بخارية «توكتوك»، وإصابة تاجر موبيليا، بطلقات نارية في مركز طهطا، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، بسبب خلافات مالية بين الطرفين بقيمة 15 مليون جنيه، وتم تحرير المحضرر اللازم للعرض على سلطات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الإخطار الأمنى ومقتل سائق التوكتوك"

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، بورود بلاغ إلى المقدم محمد جاد الله، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، بمقتل سائق دراجة بخارية «توكتوك»، يُدعى «وائل محروس»، وإصابة تاجر موبليا «طلعت م.»، 51 سنة، بعدد من الاعيرة النارية.

التحريات الأمنية والوصول للمتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تحت إشراف العميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وهم «عبد الرحمن ع.»، 40 سنة، و«عبده م.»، 45 سنة، و«محمد ع.»، 20 سنة، وبتحريض من المتهم الرئيسي «علاء صابر»، 50 سنة، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز طما في محافظة سوهاج.

ودلت التحريات، بقيادة العقيد نور عمر، رئيس فرع البحث، على أن سبب ارتكاب الواقعة خلافات مالية بقيمة 15 مليون جنيه، بين المتهم الرئيسي والمجني عليه الثاني، تاجر الموبيليا المصاب، وتبين أن سائق «التوكتوك» القتيل، ليس له علاقة بهذه الخلافات المالية، وإنما كان مع المجني عليه وقت حدوث الواقعة، وأظهرت التحريات أن المتهمين كانوا يخططون لخطف المجني عليه وتصويره وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

القبض على المتهمين واعترافهم

تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهمين، حيث تمكن المقدم محمد جاد الله، رئيس مباحث طهطا، والنقيب محمد صفوت، معاون المباحث، من ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آليه و10 طلقات وبندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 863 إداري طهطا، وتولت النيابة العامة التحقيق.