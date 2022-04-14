«التعليم» تعلن جدول المهام الآدائية للصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022.

بداية امتحانات الصف الرابع الابتدائي

أوضحت الوزارة في بيان لها، أن تكون المهام الأدائية من يوم الاثنين 18/ 4/ 2022، حتى الأربعاء 20/ 4/ 2022، على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه)، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

جدول الامتحانات بالتفصيل

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق لها، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2022 وهي كالتالي:

- يوم الأحد 8 مايو امتحان مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف) ومادة التربية الدينية (ساعة ونصف).

- يوم الاثنين 9 مايو امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف) ومادة مهارات مهنية (ساعة ونصف).

- يوم الثلاثاء 10 مايو امتحان مادة الدراسات (ساعة ونصف) ومادة ict (ساعة ونصف).

- يوم الأربعاء 11 مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية (ساعة ونصف).

- يوم الخميس 12 مايو امتحان مادة الرياضيات (ساعة ونصف).

جدول اختبارات التجريبي

وذكرت جدول الاختبارات التجريبية للصفين الأول والثاني الثانوي، وجاء جدول الاختبارات التدريبية للصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية الذي يبدأ يوم 17 أبريل ويستمر لمدة 4 أيام وهي كالتالي:

يوم الأحد 17 أبريل 2022 امتحان مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي.

- يوم الاثنين 18 أبريل 2022 امتحان مادة رياضيات «علمي- أدبي» للصف الثاني الثانوي.

- يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي.

- يوم الخميس 21 أبريل 2022 امتحان مادة أحياء علمي ومادة جغرافيا أدبي للصف الثاني الثانوي.