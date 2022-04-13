سعر الدولار يصل لأعلى مستوى منذ عامين وتوقعات برفع الفائدة الأمريكية

اخترق مؤشر الدولار DXY حاجز 100.5 للمرة الأولى منذ مايو 2020، مدعومًا باحتمال حدوث وتيرة أكثر حدة لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة الشهر المقبل، وسط ترقب في الأسواق بشأن المزيد من البيانات لقياس ما إذا كان التضخم يبلغ ذروته في الولايات المتحدة.

المؤشر يقيس الدولار أمام عملات أخرى

ويقيس مؤشر الدولار الأمريكي أو DXY أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية، ويعتبر اليورو، إلى حد بعيد، أكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني (13.6%)، والجنيه الإسترليني (11.9%)، والدولار الكندي (9.1%)، والكرونة السويدية (4.2%)، والفرنك السويسري (3.6%).

أعلى سعر للدولار في 1985

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 96.06 بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 97.33 في غضون 12 شهرًا.

توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية

وسبق أن قال جيروم باول محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه على الرغم من العلامات الترحيبية بتباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، لا يزال البنك المركزي مصممًا على تقليص قائمة أصوله بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، وطمأنت هذه الملاحظات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل متابعة ما أظهره محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مؤخرًا.