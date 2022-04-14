مصرع طفلة وإصابة شخصين في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب «توك توك» في قرية الإبراهيمة التابعة لمركز إيتاي البارود بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقلى إخطارا بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية الإبراهيمية التابعة لذات المركز بطريق مصر إسكندرية الزراعي، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «محمد م. أ»، 19 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«محمود.و. ش»، 17 سنة، مصابا بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وجاري عمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

مصرع طفلة أثناء عبور الطريق

وفي حادث آخر، لقيت طفلة مصرعها أثناء عبورها الطريق، حيث صدمتها سيارة بقرية بطورس التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وأسفر الحادث عن وفاة «أسماء.م»، 12 سنة، مقيمة مركز أبو حمص، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضرا بالواقعة.