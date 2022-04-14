انخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء.. وتحذير من تخفيف الملابس

تشهد مدن وقرى شمال سيناء اعتدالا في درجات الحرارة نهارا، وانخفاضا ملحوظا في ساعات المساء، بحسب ما أكده المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له.

وقال بيان المرصد المناخي بالعريش، إن درجات الحرارة وصلت إلى 19 درجة مئوية صباح اليوم الخميس، والأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

تحذيرات من تخفيف الملابس للأطفال ليلا

وحذرت مستشفى العريش العام في بيان لها، المواطنين، من تخفيف الملابس أوقات المساء، مؤكدة أن هناك حالات كثيرة يستقبلها قسم الاستقبال في المستشفى مصابة بالإنفلونزا نتيجة تعرضها إلى «لفحات البرد» أوقات الليل.

وقال الدكتور مسعد زيدان رئيس قسم الباطنة في مستشفى العريش العام، إن الوضع المناخي غير مستقر، وأن عدم اهتمام الأهالي وخاصة الأمهات بحالة الطقس أوقات الليل هو السبب الرئيسي في حالات البرد التي تصل إلى المستشفى وأغلبها تصيب الأطفال.

وطالب «زيدان» الأمهات بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم ترك الأطفال يلهون في الطرقات، أو بقائهم بملابس مبللة أثناء اللعب أو النوم.

حالة الطقس لم تؤثر على سير العمل

على الجانب الآخر، أكد مجلس مدينة العريش في بيان، أن الأوضاع المناخية الحالية لم تؤثر على سير العمل، وعملية النظافة بشوارع المدينة، موضحا أنه تم تنظيف الأوراق وأكياس القمامة من الشوارع الرئيسية، وتنظيف محيط معرض أهلا رمضان بوسط المدينة.