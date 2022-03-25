تجديد حبس صاحب محل بالزيتون يصور الفتيات أثناء تغيير ملابسهن

جدد قاضي المعارضات حبس صاحب محل بدائرة قسم شرطة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتصويره الفتيات أثناء تغيير ملابسهن، عن طريق تركيب كاميرات داخل غرفة بروفة تغيير الملابس بالمحل، كما قررت جهات التحقيق، عرض الصور المضبوطه على لجنه فنية لفحصها.

بداية بالبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون، بلاغا من إحدى السيدات، بتضررها من تصوير صاحب محل ملابس لها أثناء تغيير ملابسها داخل غرفة البروفة بالمحل، وبالانتقال تبين وجود كاميرا داخل غرفة البروفة الخاصة بتغيير الملابس، وعلى الفور تم التحفظ على الكاميرا، وبفحصها تبين العثور على مئات الصور التي تحتوي على سيدات أثناء تغيير ملابسهن، وجرى ضبط المتهم والتحفظ على كاميرات المراقبة والصور، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات، قرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

عرض المتهم بقتل شقيقه في عين شمس على الطب الشرعي

وفي سياق آخر، قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شقيقه ذبحا على الطب الشرعي، لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والمواد الكحولية، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي، بمقتل شاب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبد الله. س» 25 سنة، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وآخر بالصدر، وكشفت التحريات، أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.