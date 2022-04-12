جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 لمدارس محافظة الدقهلية

اعتمد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022‏، «عربي ولغات» حيث تبدأ الامتحانات يوم 7 مايو 2022 وتنتهي يوم الأربعاء 11 مايو 2022، وفقا للجدول الرسمي، ويجرى امتحان مادة المستوى الرفيع لغة أولى بمدارس اللغات يوم الخميس 12 مايو لمدة ساعتين من الساعة 11 ونصف صباحا، يليه اختبار اللغة الثانية باللغات المتميزة لمدة ساعة ونصف بفاصل زمني ربع ساعة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 بالدقلهية

وبحسب جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022‏، الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بالدقهلية يبدأ التلاميذ الامتحان يوم السبت 7 مايو بامتحان مادتين وهما اللغة العربية صباحي من الساعة 8 إلى 10:30 ومسائي من 12:30 إلى 3 ولمدة ساعتين ونصف منها 20 دقيقة إملاء، وبعدها يؤدون امتحان مادة التربية الدينية صباحي من الساعة 10:45 حتى الساعة 12:15، ومسائي من الساعة 3:15 إلى الساعة 4:45 مساء.

ويؤدي الطلاب يوم الاثنين 9 مايو ماتي الدراسات الاجتماعي صباحي من الساعة 8 إلى 9:30 ومسائي من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ولمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة اللغة الأجنبية، وصباحي يبدأ من 9:45 إلى 11:15، ومسائي من 2:15 حتى 3:45 ولمدة ساعة ونصف.

يوم الأربعاء 11 مايو امتحان مادتين أيضا وهما الرياضيات صباحي ويبدأ من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 ومسائي من الساعة 12:30 ويستمر حتى الساعة 2 ولمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة العلوم، وتبدأ صباحي من الساعة 9:45 وتستمر حتى الساعة 11:15، ومسائي من الساعة 2:15 وتستمر حتى الساعة 3:45 ولمدة ساعة ونصف.

ضوابط امتحانات الصف السادس الابتدائي بالدقهلية

وأكدت مديرية التربية والتعليم تطبيق القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2011 والقرالر رقم 360 لسنة ‏‏2018 بشأن إعادة تنظيم التقويم الشامل وتعديلاته، وأنه التلميذ يختار بمساعدة المعلم وولي الأمر نشاطين ‏من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته لمدة ساعة لكل مادة، وتقويم الأنشطة التربوية يكون ‏عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين لمدة ساعة لكلك مادة وأن الامتحان العملي لمادة العلوم في ‏موعد سابق حسب ظروف كل مدرسة.