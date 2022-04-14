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بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء المدن بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
01:26 م | الخميس 14 أبريل 2022
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، التي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

تفاصيل حركة محليات القليوبية

وأوضح شعراوي، اليوم، أن الحركة تضمنت نقل أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة إلى رئيس مدينة شبرا الخيمة، وماهر محمد كامل رئيس حي عين شمس بالقاهرة إلى رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وطارق محمد أبوالعطا رئيس مركز ومدينة القناطر، ومحمد سالم عبد الشافي رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إلى رئيس مركز ومدينة قليوب.

كما شملت الحركة أيضًا نقل محمد فوزي قناوي رئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى رئيس مدينة قها، وفرج عبدالله هويدي رئيس حي بولاق بالقاهرة إلى رئيس مدينة الخصوص.

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بقلم حسن صالح