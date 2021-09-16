تظلمات المرحلة الثانية.. 1400 طالب بالثانوية العامة طلبوا مراجعة «البابل شيت»

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غلق باب استقبال التظلمات للمرة الثانية على نتيجة الثانوية العامة 2021 اليوم الخميس، بعد فتحها لمدة أسبوع بدأ من يوم السبت الماضي، وأتاحت أمام الطلاب الفحص اليدوي لأوراق الإجابات «البابل شيت»، مع مقارنته بنموذج الإجابة المعتمد من جانب المركز القومي للامتحانات.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن مفاجأة بخصوص التظلمات التي تقدم بها الطلاب للفحص اليدوي لأوراق الإجابة، مؤكّدا أنَّ عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلم لإعادة النظر في «البابل شيت» ومقارنته بنموذج الإجابة، لم يتعد 1400 طالب وطالبة فقط، من بين أكثر من 650 ألف طالب خاضوا الامتحانات.

عزوف جماعي من طلاب الثانوية على فحص البابل شيت يدويًا

وقال المصدر إنَّ العزوف الكبير من جانب الطلاب عن طلب إعادة الفحص اليدوي للإجابات، على عكس ما حدث في التظلمات الأولى والتي تقدم ما يبلغ من 300 ألف طالب وطالبة، أي قرابة 50% من إجمالي عدد طلاب الدفعة، على 2 مليون ورقة إجابة، يعكس قناعة الأغلبية الكاسحة منهم بأنَّ نتيجتهم نزيهة ولم يشُبها شائبة، وليس لهم أي حق في زيادة الدرجات.

وتابع المصدر أنَّ التقديم على التظلمات في المرة الأولى كان مجانيا، فبعضهم استسهل التظلم الإلكتروني، وتظلموا في أكثر من مادة والبعض تظلم في جميع المواد، مشيراً إلى أن المرة الثانية قررت الوزارة أن يكون إعادة تصحيح أوراق الإجابة «البابل شيت» يدويًا، مقابل 300 جنيه لكل مادة يسدد من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك.

مصدر: لن يتمّ مد باب قبول التظلمات على النتيجة بعد اليوم

ولفت المصدر إلى أنَّه لن يتمّ مدّ باب قبول التظلمات على النتيجة بعد اليوم، بحيث يتم غلق الحديث تمامًا عن الثانوية العامة، والتركيز في باقي الملفات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد وإعداد المدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وطي صفحة الثانوية العامة 2021، والعمل على تذليل أي معوقات تقف في طريق انتظام الدراسة لتعويض الطلاب عن العامين الماضيين.