مصرع عامل نتيجة انهيار بئر صرف صحي في مركز أبنوب بأسيوط

توفي عامل حفر إثر انهيار بئر صرف صحي عليه أثناء حفرها بقرية عرب القداديح التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي لحين عرضها على الطبيب الشرعي واستخراج تصريح الدفن.

وفاة عامل حفر بعد انهيار بئر صرف صحي عليه

وتلقى الدكتور اللواء عمرو السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار بئر صرف صحي أثناء الحفر بها بقرية «عرب القداديح»، ووفاة عامل أسفل الحفر.

وانتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ البري، لموقع البلاغ على الفور وتبين صحة الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود الحفر ووفاة «عمرو. م» ويبلغ من العمر 40 عامًا أسفل الأنقاض ويقيم في محافظة سوهاج، ويعمل عامل حفر تابع لدى شركة «الفقير» المنفذة لمشروع الصرف الصحي بقرية عرب القداديح، وتوفي على الفور إثر سقوط الحفر عليه.

التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزى

وتم انتشال الجثة من أسفل الحفر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمستشفى أبنوب المركزي لحين عرضها على الطبيب الشرعي واستخراج تصريح بالدفن وتسليمه لذويه، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في مثل تلك الوقائع.