مصرع وإصابة 3 أشخاص بينهم طفل وحكم بالمؤبد وحريق عقار.. حصاد 24 ساعة بسوهاج

اشتعال نيران وحادث قطار، وآخر سير راح ضحيتة طفل يبلغ 3 سنوات، والقبض على 4 متهمين قتلوا سائقا وشرعا بقتل تاجر وأخيرا حكما بالمؤبد على عامل قتل آخر بسوهاج، تلك ملخص الأحداث خلال 24 ساعة مرت بها محافظة سوهاج.

اشتعال النيران بأحد العقارات دون إصابات بشرية

بدأت ببلاغ إلى قسم أول شرطة سوهاج باشتعال النيران بأحد العقارات بدائرة القسم، وتم الدفع بسيارة إطفاء، لإخماد الحريق الذي تبين أنه بشقة المدعو «جمال»، عامل يقيم بمركز سوهاج، والذي أرجع سبب الحريق إلى ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق وإخمادة دون إصابات بشرية.

مصرع وإصابة آخر بحادث قطار بسوهاج

ولقى شخصان مصرعهما دهسا أسفل عجلات قطار «سوهاج - القاهرة» أثناء مروره بمركز المراغة، وعبور دراجة بخارية «توك توك» يستقله سائق، وعامل، من ممر على شريط السكة الحديد غير مخصص لعبور المشاة، وقد لقي العامل مصرعه بينما أصيب السائق إصابات بالغة نقل على أثرها إلى مستشفى المراغة المركزي.

مصرع طفل في حادث سير بسوهاج

هذا فيما لقي الطفل «عبدالرحمن» 3 سنوات مصرعه أسفل إطارات سيارة ملاكي أثناء لعبه أمام منزله بمركز ساقلتة بسوهاج، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق فور رؤيتة للطفل، ولم يستطع السيطرة عليها واصطدم به، واتهم والد الطفل السائق بالتسبب بالحادث، ونقل الطفل لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه ولكنه توفى أثناء ذلك.

كشف غموض مقتل سائق وإصابة تاجر موبيليا

فيما استطاعت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض مقتل سائق دراجة بخارية «توك توك» بمركز طهطا وإصابة تاجر موبيليا، وتبين أن وراء الحادث 4 أشخاص يجمعهم علاقة عمل بالمجني عليه الثاني واختلفا حول 15 مليون جنيه فقررا خطفه وتصويره لإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، وقد تصادف وجود المجني عليه الأول معه «سائق توك توك» الذي أصيب بأعيرة نارية أدت لمصرعه.

المؤبد لعامل قتل آخر للثأر بسوهاج

وقضت محكمة جنايات سوهاج بالحكم المؤبد على عامل من مركز دار السلام بسوهاج لقتله عامل آخر من دائرة مركز دار السلام أيضا، بسبب خلافات ثأرية بين العائلتين، مما دعاه لإطلاق أعيرة نارية صوبة وقتله.