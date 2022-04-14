تفاصيل الوظائف الجديدة في مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية بـ3 محافظات
كتب:
أميرة فكري
09:01 م | الخميس 14 أبريل 2022
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الوظائف المطلوبة للمعلمين والإداريين بمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، والمقرر بدء الدراسة بها العام الدراسي المقبل 2022 - 2023، مشيرة إلى أنّ التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وحددت الوزارة الوظائف المطلوبة والشروط التي يجب توافرها في كل وظيفة كما يلي:
مدير أكاديمي:
- حاصل على مؤهل عال مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجابة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
- سبق له العمل كمدير مدرسة.
مسؤول جودة:
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
- خبرة بمجال الجودة.
مسؤول تقييم:
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
- خبر بمجال التقييم.
أخصائي اجتماعي:
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
أخصائي نفسي:
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
مسؤول ماليات:
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
مسؤول شؤون طلاب
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
-خبرة بمجال شون الطلاب.
أخصائي تطوير تكنولوجي
-حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
- خبرة بمجال التطوير التكنولوجي.
مسؤول شؤون عاملين
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
- خبرة بمجال شؤون العاملين.
مسؤول مخازن
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
معلم لغة عربية
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
معلم لغة إنجليزية
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
معلم رياضيات
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
معلم علوم وفيزياء
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
معلم حاسب آلي
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.
معلم تربية رياضية
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
- إجادة مهارة العمل الجماعي.
- إجادة مهارات التواصل.