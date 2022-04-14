ضبط عاطل بحوزته 100 «طربة حشيش» لتوزيعها في العيد بالإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية، اليوم الخميس، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر «الحشيش»، قبل توزيعها على زبائنه من صغار التجار، تمهيداً لبيعها قبل «عيد الفطر».

وألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، خلال حملة أمنية في الإسماعيلية، بناءً على معلومات وردت إلى اللواء هشام الزغبي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من اللواء مفيد فوزي، مساعد الوزير لمنطقة القناة وسيناء، تفيد قيام أحد الأشخاص بتهريب والإتجار في مخدر «الحشيش» على نشاط واسع.

رصد المتهم أثناء استلام كمية كبيرة من المخدرات

ونجحت مأمورية مكبرة لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإسماعيلية، بمشاركة العقيد أحمد بلبولة، والعقيد أحمد عبد الله، والمقدم أحمد المحمدي، والمقدم علي عبد النبي، في تحديد هوية المتهم، وتحديد أماكن تردده.

وتوصلت التحريات إلي قيام المتهم بتسليم كمية كبيرة من المواد المخدرة خلال الفترة الحالية، تمهيداً لبيعها وتوزيعها علي صغار التجار قبل أيام من عيد الفطر.

ضبط المتهم بحوزته 100 «طربة حشيش»

وتمكنت مأمورية مكبرة من القبض على المتهم، وبحوزته 100 «طربة» من مخدر «الحشيش»، تزن حوالي 10 كيلوجرام، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول، أثناء استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

وقالت مصادر أمنية إن الكمية المضبوطة يُقدر ثمنها بحوالي 2 مليون و200 ألف جنيه، مشيرةً إلى انه تم التحفظ على المتهم، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ضبط 4.5 طن «بانجو» في القنطرة

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، في وقت سابق، في ضبط عدد من مخازن «البانجو»، شرق قناة السويس، خلال عدة مداهمات أمنية.

واستهدفت مأموريات متنوعة خلال شهر أبريل الجاري منطقة «وادي شعير» بمركز ومدينة القنطرة شرق، باعتباره ظهير صحراوي للمدينة، يتردد عليه تجار المواد المخدرة وتم ضبط 4.5 طن «بانجو»، بقيمة مالية تتجاوز 4.5 مليون جنيه.