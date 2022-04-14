موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات.. اعرف أيام الإجازة

ساعات قليلة، ويحتفل المسلمون بليلة النصف الأول من شهر رمضان الكريم، إذ يبدأ العدد التنازلي لقدوم عيد الفطر المبارك الذي ينتظره المسلمون كل عام من أجل الاحتفالات وممارسة الطقوس المختلفة من تجمعات عائلية أو سفر وغيره.

ومن ضمن ما كثر البحث عنه خلال الساعات الماضية موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات لمعرفة موعد الإفطار وإجازة العيد أيضا.

ومن المقرر أن يحدد موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات بدقة بعد استطلاع هلال شهر شوال، لتبدأ بعدها مراسم الاحتفال، ومن المحتمل أن يوافق العيد يوم الأحد 1 مايو، أو الاثنين الموافق 2 مايو المقبل.

موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات

ومن المتوقع، وفقا لما أعلنت عنه جمعية الإمارات الفلكية (EAS) أن يصادف موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات في الثاني من مايو 2022.

إجازة عيد الفطر 2022 في الإمارات

من المحتمل أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات العربية المتحدة من يوم الاثنين الموافق 2 مايو حتى الخميس الموافق 5 مايو.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر والأضحى في الإمارات

ويعتبر عيدي الفطر والأضحى من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية بالنسبة للملسمين وفي الكثير من الدول العربية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة إذا افطر وفرحة عند لقاء ربه، وحث أيضا على الاحتفال بالعيد من قبل المسلمين، ويأتي كل عام في شهر شوال وذي الحجة وتعم أجواء الفرحة والسعادة في كل مكان.

ومن التقاليد الشعبية في دولة الإمارات تنظيم الاحتفالات الشعبية، وعدد من العروض والألعاب النارية وإنارة كل مكان، وتضج دبي بالاحتفالات، وكذلك العاصمة أبو ظبي ويحرص الإماراتيون على ارتداء ملابس العيد والملابس التراثية التي تعبر عن تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم، كما يجرى توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.