ياسر وجمال مؤلفي أغنية «أهلا وسهلا» لإعلان حياة كريمة: من أرض الواقع

«تفتكروا لو حلمنا في تحقيق حياة كريمة في كل قرى مصر اتحقق ممكن تبقى عاملة إزاي».. كلمات أطل بها إعلان تليفزيوني جديد لمؤسسة «حياة كريمة»، وسط حالة من البهجة والأمل، إذ يحكي عن فرحة وسعادة الأسر في الريف المصري وكيفية استقبالهم للزوار وعودة أبنائهم المغتربين، إذا تحققت لديهم حياة كريمة بالمعني الحرفي والمعنوي.

نجح فريق العمل في بث رسالة أمل في تحقيق حياة كريمة بالمفهوم المعنوي لها، لأسر الريف المصري، خاصة المؤلفيّن حسام جمال ومحمد ياسر، الذي كان لهم دور مميز في تقديم الكلمات المناسبة التي تعبر عن واقع الريف المصري وما يدور به، واستطاعت أن تجذب انتباه المشاهدين.

سبب اختيار كلمات الإعلان

يروي كل من حسام جمال ومحمد ياسر مؤلفي كلمات أغنية «أهلا وسهلا» لإعلان حياة كريمة، لـ«الوطن» سبب اختيارهم لهذه الكلمات والرسالة المقدمة منها.

قال محمد ياسر، إنه يشعر بالفخر والسعادة بسبب ردود أفعال المشاهدين على الإعلان، موضحا أنه اشترك برفقة حسام جمال في اختيار الكلمات المناسبة التي تعبر عن الريف المصري، قائلا: «كلام الأغنية جاي من أرض الواقع واحنا بنفسنا عشناه وعارفين الناس دي بتعمل إيه في الأفراح والحنة والسبوع، وحبينا نجمع ستايل كل دا في أغنية لذيذة كدا».

وأشار إلى أن الأغنية تتحدث عن فرحة الناس إذا حققت حياة كريمة الهدف الخاص بها.

تأليف كلمات الأغنية في 24 ساعة

وأضاف حسام جمال، أنهما استغرقا مدة لا تتجاوز 24 ساعة للانتهاء من تأليف الكلمات وما يشملها، قائلا: «إحنا حبينا نحكي حاجة عن الناس على لسانهم وقصصهم الحقيقية ماذا لو حياة كريمة اتحققت في القرية دي وغيرت حياتهم هتكون إزاي».

وأشار إلى أهمية نقل القصص الحقيقية حتى يستطيع الجمهور تصديقها، موضحا أن حياة كريمة لو حققت حلما رغم بساطته إلا إنه بالنسبة لأسر الريف يكاد يكون كبيرا مثل «سقف، توصيل مواسير مياه.. وغيرها»، قائلا: «احنا بننقل حالة كلنا حاسين بيها وعارفينها، فحبينا نوصل الرسالة للناس إعلان مبهج يحسسهم إن كلنا واحد».

سعادة المؤلفيّن بسبب لحن سيد مكاوي

وأشار «جمال» إلى أنهما يشعران بالسعادة بسبب استخدامهما للحن الراحل العظيم سيد مكاوي، قائلا: «احنا مبسوطين جدا إن كلماتنا اتلحنت على ألحان سيد مكاوي، خاصة إنه لحن مشهور ومعروف ويؤثر في الناس كلها في مختلف المحافظات».

وأوضح أنهما تلقيا الدعم كثيرا من قبل الفريق والشركة المنتجة «DS»، فضلا عن دعم الفنان أمير عيد، الذي كان الداعم الأساسي للفكرة.