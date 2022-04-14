قوافل «حياة كريمة» الطبية تجوب 10 محافظات اليوم.. كشف وعلاج مجانا

تنطلق القوافل الطية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، في محافظات الجمهورية كافة، بشكل دوري، وتتغير أماكن هذه القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات، فيعد محور الصحة على رأس أولويات المبادرة الرئاسية، خاصة في القرى الأكثر احتياجا على مستوى مصر، إذ تتعاون المبادرة مع الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، لتحسين مستوى الخدمة الصحية في القرى، وتقديم خدمات مجانية للأهالي، تشمل الكشف وإجراء عمليات جراحية ومنح أجهزة تعويضية.

قوافل حياة كريمة الطبية

كما كشفت حياة كريمة في بيان سابق لها، عن آخر جهود المبذولة من أجل الارتقاء بصحة المواطن، في القرى الفقيرة والمهمشة، من أجل تقديم الخدمات الصحية المختلفة، كان آخرها توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ للتخفيف عن كاهل المواطن المصري.

10 قوافل مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيان صادر عنها، أنّ القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»، توفر خدماتها بشكل مجاني، بداية من الكشف الطبي وحتى صرف العلاج، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وعلى أن تشمل القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وحددت وزارة الصحة في بيان لها، أماكن تمركز القوافل الطبية التي تستمر حتى اليوم 13 رمضان بمناطق: مركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، كرو ورزوق مركز فارسكور بمحافظة دمياط، العجرة مركز بيبا محافظة بني سويف، الوحدة الصحية بأم الحويطات، مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، أبو دياب شرق مركز دشنا محافظة قنا، نمرة البصل مركز المحلة ثانٍ محافظة الغربية، المثاني مركز النجيلة محافظة مطروح، كفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، أبو الريش قبلي محافظة أسوان، علقام مركز كوم حمادة محافظة البحيرة.

العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي

وفي حالة في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.