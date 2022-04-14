«القومي للمرأة» يناقش تأثير التغيرات المناخية على صحة النساء

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة أحلام حنفي مقررة اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تغير المناخ يتسبب في أمراض تنفسية

وأكدت الدكتورة أحلام حنفي، أن الاجتماع تناول محورين رئيسيين، وهما مدى تأثير تغير المناخ على صحة المرأة وارتباطه بحدوث أمراض تنفسية وقلبية وأمراض معدية تنتقل عن طريق الماء والغذاء، ولا سيما عند الفئات الأكثر تضررا مثل الحوامل، والمرضعات، والأطفال، والمسنات.

توعية المرأة بمصادر التلوث البيئي

وتمثل المحور الثاني في مناقشة مدى ارتباط تغير المناخ بتلوث الهواء ومعرفة مصادره المتعددة.

وأوصت اللجنة بأهمية التثقيف الصحي وتوعية المرأة بمصادر التلوث البيئي للحد منها، وكيفية الاستعداد لمواجهة أمراض التغير المناخي، وحماية أسرتها من خلال حملة اللجنة «المصرية واعية».