تحويلات مرورية لصيانة الأضرار الناتجة عن حادث كوبري المشير أبو غزالة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الأضرار الناتجة، جراء حادث تسريب ماسورة غاز أسفل كوبرى المشير أبوغزالة بمحافظة القاهرة، الأمر الذي يتطلب غلق مطلع الكوبرى للقادم من محور المليون شجرة امتداد محور النصر، وكذا للقادم من طريق السويس، وإجراء التحويلات المرورية التالية:-

التحويلات المروية

القادم من محور المليون شجرة امتداد محور النصر، يسلك يسارا شارع الصاعقة مرورا أسفل كوبري الجيش المصري، وصولاً لشارع الطاقة فمناطق مدينة نصر أو الدوران والعودة بمحور الصاعقة ما قبل كوبري الجيش المصري فيمينا محور لطفية النادي تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

القادم من شارع المشير أحمد إسماعيل

القادم من شارع المشير أحمد إسماعيل فمحور المليون شجرة، يسلك يمينا مسطح كوبري المشير أبو غزالة فشارع حسين كامل فيسارا، شارع الحرية فيسارا شارع عمر بن الخطاب، فيسارا محور الثورة، فيمينا شارع الشهيد إبراهيم الشيخ فمناطق مدينة نصر.

القادم من محور الثورة امتداد طريق السويس

القادم من محور الثورة امتداد طريق السويس يسلك مسطح كوبري الجيش فيسارا من أسفل كوبري الجيش المصري تجاه شارع الطاقة فمناطق مدينة نصر، أو يسلك مسطح كوبرى الجيش فيمينا شارع الصاعقة، فيمينا محور المليون شجرة تجاه مناطق مصر الجديدة، أو يسلك طريق الخدمة فكوبرى جاردينيا، فيمينا محور شينزو آبي تجاه مناطق مدينة نصر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.