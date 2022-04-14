موعد جنازة ومكان عزاء رئيس بنك تنمية الصادرات ميرفت سلطان.. مصادر تكشف

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن رحيل ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات جاء مفاجئا، وذلك عن عمر ناهز 59 عاما، وكشفت المصادر عن موعد الجنازة ومكان العزاء لرئيس بنك تنمية الصادرات ميرفت سلطان.

موعد الجنازة ومكان العزاء لرئيس بنك تنمية الصادرات ميرفت سلطان

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن «سلطان» لم تكن تعاني من أمراض القلب، ولكن بعد إجراء العديد من الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة قبل تلقيها اللقاح أو المصل المضاد لكورونا، اكتشفت أن نسبة السكر مرتفعة في الدم، ما تسبب فيما بعد بتجلط دموي نتيجة الصيام والإجهاد، خاصة أنها عادت من أداء فريضة العمرة بالأراضي المقدسة بالحجاز فجر أمس.

وبشأن موعد الجنازة ومكان العزاء لرئيس بنك تنمية الصادرات ميرفت سلطان، تابعت المصادر، أن موعد العزاء لم يتم تحديده بعد، لكن الجنازة ستخرج من مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا عقب الصلاة عليها، بعد صلاة الجمعة مباشرة.

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ورحلت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات مساء اليوم الخميس، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وتعد «سلطان» أحد القيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمي والمحلي، إذ تقلدت العديد من المناصب على مدار 37 عاما قضتها في العمل بين العديد من البنوك، وحفلت بالعديد من الإنجازات، ومن بين أبرز المناصب التي تولتها:

- المدير الإقليمي للعلاقات الخارجية عن منطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام لبنك «HSBC».

- نائب رئيس المعاملات المصرفية الدولية ببنك دويتشه مصر، لمنطقة شمال أفريقيا والشام.

كما عملت بعدة بنوك محلية، مثل البنك المصرى الخليجى، والبنك الأهلى المتحد، والمصرف المتحد، وأبوظبى الإسلامى، وصولاً إلى قيادة البنك المصرى لتنمية الصادرات.

يشار إلى نجاح ميرفت سلطان في مضاعفة حجم أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات، ليتضاعف بفضل جهودها على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة التي تولت فيها رئاسته.