الدفاع الروسية: مختبرات أوكرانية درست تفشي أمراض خطيرة عبر الأنهار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مختبرات أوكرانية عملت بإشراف من الولايات المتحدة الأمريكية على بحث إمكانية تفشي أمراض خطيرة عبر وسائط مائية، أو بمعنى آخر أنهار.

جمع عينات من أنهار أوكرانيا

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، في إفادة قدمها اليوم الخميس، إن الخبراء الأوكرانيين عملوا تحت رقابة الأمريكيين بشكل دوري على جمع عينات المياه من عدد من أكبر أنهار أوكرانيا، بما فيها أنهار دنيبرو ودانوب ودنيستر، وقناة شمال القرم.

«كيريلوف»: دراسة إمكانية تفشي كائنات خطيرة

وأشار قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إلى أن أخذ هذه العينات جاء بهدف التحقق من وجود كائنات ممرضة خطيرة للغاية تسبب بشكل خاص أمراض الكوليرا، والتهاب الكبد الوبائي «أ»، والتهاب الكبد الوبائي «ب»، للتوصل إلى استنتاجات بشأن إمكانية تفشيها من خلال سُبل مائية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن حصولها على وثائق تؤكد قيام وزارة الدفاع الأمريكية بمشاريع سرية في المختبرات البيولوجية الأوكرانية في السنوات الأخيرة، تتعلق بدراسة أمراض وفيروسات خطيرة وإنتاج مكونات من أسلحة بيولوجية.