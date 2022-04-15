تقدم «الوطن»، خدمة موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة 14 رمضان بمحافظة سوهاج ومراكزها، وفقا لإمساكية رمضان المعلنة عبر هيئة المساحة المصرية، التي تحدد وفقا لخطوط الطول والعرض وتوقيت كل مركز.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 14 رمضان في محافظة سوهاج

يرفع أذان المغرب اليوم الجمعة 14 رمضان بسوهاج، الساعة 6 و17 دقيقة مساء، بينما يرفع أذان المغرب في مركز جرجا بسوهاج، في تمام الساعة 6 و16 دقيقة مساء، بفارق دقيقة واحدة عن مركز سوهاج.

مواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان بمحافظ سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:3 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:30 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:17 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:35 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:43 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:43 صباحا.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 14 رمضان في مدينة جرجا

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:2 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:29 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:23 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:16 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:34 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:42 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:42 صباحا.