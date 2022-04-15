عزت إبراهيم: النفوذ الأمريكي يتناقص.. والصين أخذت من حصتها

قال الكاتب الصحفي، عزت إبراهيم، إنه عقب الحرب العالمية الأولى، ظهر وباء الإنفلوانزا الإسبانية، وتكونت عصبة الأمم، وظهر الاتحاد السوفيتي، وتم فرض عقوبات على ألمانيا، عقب خسارتها حتى عام 1929، إذ ظهر الكساد العظيم، وتراجعت البطالة وتوقفت المصانع، لافتا إلى أن توتر كبير في النظام الدولي، عقب الصعود المستمر في الصين الشريك الصامت لروسيا.

فرصة أمام الولايات المتحدة الأمريكية

أضاف «إبراهيم»، خلال لقاء مع برنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «Extra News»، الذي يقدمه الصحفي أحمد الطاهري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أمامها فرصة لخلق توافقات عليها، لكنها تفتقد أدواتها عن طريق عدم سيطرتها على النظام الاقتصادي الدولي، إذ صعدت الصين، وأخذت جزء من التفوق الأمريكي، وكذلك الاتحاد الأوروبي، مبينا أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أظهرت صعود القومية، وعدم الرغبة في استمرار إنفاق على الاتحاد الأوروبي، لأن اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في قارة أوروبا.

تراجع للهيمنة الأمريكية

أكد الكاتب الصحفي، أن هناك تراجع للهيمنة الأمريكية في مناطق كثيرة من العالم ولكن أمريكا ستظل لوقت من الوقت ولكن تتقلص نفوذها تدريجيا، لافتا إلى أن هناك قلق كبير من العملاق الصيني ولن تصل المواجهة بين الصين وأمريكا إلى حرب ولكن هناك توتر كبير في نظام الاقتصاد في ظل توقعات بحدوث كارثة بسبب غياب الأمن الغذائي وتوقعات بحدوث مجاعة، مشيرا إلى أن هناك دول تسعى للتواجد في النظام الدولي الجديد وهناك تنافس إقليمي أيضا وسط وجود قوى وسيطة.