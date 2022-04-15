إصابات كورونا عالميا تتخطى حاجز 503 ملايين حالة

تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهور الفيروس، حاجز 503 ملايين حالة، وسجلت الإصابات 503 ملايين و27 ألف و224 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و217 ألف و872 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى 453 مليونا و162 ألفا و524 حالة.

الصين تسجل 3472 حالة محلية العدوى بـ«كورونا»

في الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، 3472 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيس لـ البلاد، بينها 3200 حالة في شنجهاي ،أمس الخميس، وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، تسجيل البلاد 125846 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 14 حالة من الخارج، و264 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16104869 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 20616 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها الإنجليزية.

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إن تم تطعيم 44.52 مليون «86.8% من سكان البلاد»، بشكل كامل بجرعتين، وتلقى 32.97 مليونًا أول جرعة معززة، «64.3%».

كوريا الجنوبية ترفع جميع قواعد التباعد الاجتماعي الأسبوع المقبل

ووصل إجمالي الحاصلين على الجرة المعززة الثانية إلى 356651 شخص «0.7%»، فيما أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية، «كيم بو كيوم»، إن بلاده سترفع جميع قواعد التباعد الاجتماعي، باستثناء ارتداء الكمامات،الأسبوع المقبل.

واعتبارًا من الاثنين المقبل، ستتمكن المطاعم والمقاهي والشركات الصغيرة في كوريا الجنوبية، من العمل بحرية دون حظر.

وفي الإمارات، أعلنت السلطات، السماح بسفر المواطنين غير المطعمين بالجرعات الرئيسية أو المعززة، شرط إجراء فحص «بي سي آر» خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، اعتبارا الثلاثاء المقبل، كما سيتم استثناء من هم دون 16 عاما من غير المطعمين من اشتراط الفحص عند القدوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.