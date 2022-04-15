أنا ومربوحة طيبين زي بعض.. «رحمة أحمد» تكشف كواليس العمل في «الكبير أوي 6»

حققت نجاحًا كبيرًا، من خلال مشاهدها الأولى في مسلسل «الكبير أوي 6»، إذ تمكنت من جذب الكثير من عشاق هذا العمل الدرامي، اللذين أشادوا بخفة ظلها، كما تفاعل معها عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تجسد «رحمة»، شخصية «مربوحة»، ضمن أحداث المسلسل.

وخلال حديثها مع «الوطن»، عبرت الممثلة الشابة رحمة أحمد، عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل الكبير أوي 6، قائلة: «أنا سعيدة جدًا أني شاركت في مسلسل الكبير أوي 6، وكانت من أهم الخطوات في مشواري الفني، ومن أحلى الحاجات اللي حصلتلي في حياتي أني شاركت في المسلسل ده مع أحمد مكي».

رحمة أحمد: أنا ومربوحة طيبين زي بعض

«أنا ومربوحة طيبين زي بعض».. هكذا أشارت الممثلة الشابة رحمة أحمد، عن وجود عدة تشابهات بين شخصيتها الحقيقة وشخصية مربوحة في مسلسل «الكبير أوي 6»، إذ قالت أنها تحب شخصية «مربوحة»، جدًا، لطيبتها وخفة ظلها.

أصعب المشاهد بالنسبة لـ رحمة أحمد

وأضافت الفنانة الشابة رحمة أحمد، أن أصعب المشاهد بالنسبة لها، هو مشهد «المقالب» التي نفذها بها أولاد «الكبير»، وهم «العترة»، و«جوني»، وذلك خلال أحداث مسلسل «الكبير أوي 6».

وأوضحت الممثلة الشابة رحمة احمد، أنها تحب أن تجسد جميع الأدوار، قائلة: «أنا مهتمة أقدم العديد من الشخصيات المختلفة بجانب الكوميديا، ولكن لوني المفضل في مجال الفن واللي أحب أقدمه دايمًا من غير ملل هو الكوميديا».

من هي رحمة أحمد؟

وخلال لقائها مع المذيعة فاطمة مصطفى، قالت الفنانة رحمة أحمد، أنها تخرجت من كلية العلوم، ولكنها لم يخطر على بالها أبدًا التمثيل، وعندما دخلت مسرح الكلية أحبت الأمر، ثم استكملت مسيرتها التعليمية في المسرح وتخرجت منه في عام 2007، وعملت في عدد من المسرحيات، إلى أن شاركت في برنامج أمين وشركاه.