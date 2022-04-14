السكة الحديد تطرح غدا حجز تذاكر قطارات عيد الفطر للسفر يوم 29 رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء الاستعدادات النهائية لحلول عيد الفطر 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانًا، وطرح تذاكر القطارات للحجز أمام الركاب في المحطات الرئيسية، وتجهيز منافذ بيع متنقلة بالمحطات؛ لمنع حدوث أي زحام، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من كورونا.

طرح تذاكر رحلات قطارات عيد الفطر 2022 للمسافرين 30 أبريل

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنه سيجري صباح غد الجمعة الموافق 15 إبريل الجاري، طرح تذاكر رحلات قطارات عيد الفطر 2022، المقرر قيامها يوم 30 أبريل الجاري الموافق 29 رمضان، مشيرا إلى أن جميع القطارات ستخضع لصيانات عاجلة وبسيطة، قبل انطلاق الرحلات؛ لمنع حدوث أي أعطال خلال رحلات عيد الفطر المبارك، موضحا أنه سيتم تشكيل فرق صيانة؛ لمواجهة الأعطال الطارئة، للعمل على إصلاحها فورا.

4 تذاكر حد أقصى لكل راكب خلال رحلات عيد الفطر 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة تقوم بتنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على ألزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار كورونا، لافتا إلى أنه سيتم صرف 4 تذاكر كحد أقصى لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي، استعدادا لرحلات عيد الفطر 2022.

رحلات عيد الفطر 2022 تبدأ يوم 25 أبريل

وأوضح المصدر، أن رحلات عيد الفطر 2022، ستبدأ يوم 25 أبريل الموافق 24 رمضان، على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدًا تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حركة مسير القطارات أثناء قيام رحلات عيد الفطر المبارك، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، بكافة الخطوط.