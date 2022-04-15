موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 14 رمضان في محافظة الفيوم

يمر شهر رمضان سريعًا دون أن نشعر به، إذ حل علينا اليوم الرابع عشر من الشهر الكريم، فيما ينتظر الجميع موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الموافق 14 رمضان في محافظة الفيوم، لينهي الجميع أعماله قبل موعد الإفطار، ولتتمكن ربات البيوت من تحضير وجبة الإفطار لأسرتها مُبكرًا حتى يجتمع شملهم على الإفطار كعادتهم كل يوم في رمضان قبل أذان المغرب، وينتظرون رفع الأذان حتى يبدأوا في تناول الطعام.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم

وتقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في محافظة الفيوم وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك 2022، في ظل ما تقدمه لقرائها ومتابعيها من خدمات يومية، حيث يُرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:23 دقيقة مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، مُعلنًا بدء الإفطار ونهاية صيام اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك.

موعد الإفطار وأذان المغرب بإطسا

ويختلف موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في مدينة الفيوم، عن موعده في مدينة إطسا، حيث إنّ هناك دقيقة فرق بينهما، أذ يُرفع أذان المغرب في إطسا، الساعة 6:24 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم 14 رمضان

وفيما يخص مواعيد الصلاة اليوم 14 رمضان في محافظة الفيوم، فإنّها تأتي كالتالي:

موعد أذان الفجر.. 4:01 صباحًا

موعد أذان الظهر.. 11:57 صباحًا

موعد أذان العصر.. 3:31 مساء

موعد أذان المغرب.. 6:23 مساء

موعد أذان العشاء.. 7:43 مساء