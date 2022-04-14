«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الغد.. وذروة الارتفاعات الأحد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة في انخفاض درجات الحرارة، اليوم، وتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس خلال فترة النهار يكون ربيعي معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد، مشيرةً إلى أنه بعد غدٍ السبت سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وذروة الارتفاعات ستكون يوم الأحد.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نسرين فؤاد مقدمة برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الطقس يظل حارا على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 26 درجة مئوية.

انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتكون أقل من المعدلات الطبيعية، وإحساسنا بالطقس يكون باردا، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، على أغلب المناطق الشمالية وشمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون لطيفا على جنوب الصعيد».

معدلات طبيعية

وأردفت: «مع ساعات المساء ودخول ساعات الليل يكون هناك نشاط للرياح، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30 و40 كم في الساعة على أغلب المناطق، وهو ما يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس في فترات الليل».

وأشارت، إلى أن درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة ستكون حول المعدلات الطبيعية ومناسبة، وتكون السواحل الشمالية درجات حرارة متوسطة بين 22 و23 درجة، مقابل 26 درجة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.