درجة الحرارة في الفيوم اليوم.. «ملهاش كتالوج.. شمس وبرد ورياح»

«شمس مشرقة.. هواء لطيف.. نشاط للرياح.. حرارة منخفضة.. سحب تظهر وتختفي بين الحين والآخر»، مزيج من الطقس المختلف الذي يضم جميع فصول السنة في يوم واحد، كان سببًا في ألا تكون درجة الحرارة في محافظة الفيوم اليوم الجمعة «ملهاش كتالوج»، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم في محافظة الفيوم، 21 درجة مئوية، طقس مشمس على مدار النهار مع تواجد سحب، فيما تنخفض درجات الحرارة بالتدريج كلما حل المساء لتسجل 15 درجة مئوية فقط مساءً.

درجات الحرارة في الفيوم اليوم

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجة الحرارة اليوم بالفيوم سجلت 21 درجة مئوية بينما يشعر الأهالي بأنّها أقل من ذلك نظراً لوجود حركة نشيطة للرياح الباردة، حيث يسود طقس مشمس نسبياً في فترات النهار، وهذا يعطي فرصة للتنزه، ولكن مع ارتداء الملابس الشتوية، نظراً لانخفاض درجة الحرارة بشدة وبرودة الطقس في المساء.

حركة نشطة للرياح الباردة

وتنشط حركة الرياح، اليوم الجمعة في محافظة الفيوم، حيث تبلغ سرعتها 23 كيلو متر في الساعة، وتتخذ إتجاهاً شمالي شمالي شرقي، بينما تبلغ سرعة هبات الرياح 45 كيلو متر في الساعة.

طقس حار يضرب الفيوم غداً

في سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن بدء موجة حارة غداً السبت تضرب البلاد، وخصوصاً محافظات الصعيد، حيث ترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة، إذ من المتوقع أن ترتفع الدرجات بمعدل خمس درجات مئوية أو أكثر بداية من غداً السبت، لتسجل درجة الحرارة العظمى في الفيوم غداً 36 درجة مئوية.