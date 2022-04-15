محافظ قنا: توفير لحوم بلدية بسعر 100 جنيه للكيلو بدءًا من الغد

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن توفير لحوم عجالي بلدية من مزارع المحافظة، بسعر 100 جنيه للكيلو في مختلف مراكز المحافظة بدءًا من غد السبت، يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توسيع قاعدة المستفيدين من منتجات مشروعات الأمن الغذائي في المدن والقرى، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال محافظ قنا، إن اللحوم سيتم توفيرها يوم السبت من كل أسبوع، في 22 منفذ بيع بمراكز وقرى المحافظة بواقع 4 منافذ بمركز أبوتشت هي «الوحدة المحلية لمدينة أبوتشت - الوحدة المحلية لقرية بخانس - الوحدة المحلية لقرية قصير بخانس - الوحدة المحلية لقريةأبو شوشة»، ومنفذ واحد بالوحدة المحلية لمدينة فرشوط، ومنفذ واحد بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي.

وأضاف الداودى، أن المنافذ المقرر توزيع اللحوم بها تشمل ايضا 4 منافذ بمركز دشنا هي «الوحدة المحلية لقرية فاو قبلي - الوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب - الوحدة المحلية لقرية أبو مناع بحري - الوحدة المحلية لقرية أبو دياب غرب»، ومنطقة السويقة بمدينة الوقف، ومنفذ واحد بمركز قنا فى الوحدة المحلية لقرية أبنود الأسبوع المقبل، على أن يكون التوزيع كل أسبوع في مجلس قروى مختلف، بالإضافة إلى 4 منافذ بمركز قفط هي «االوحدة المحلية لقرية لكلاحين - الوحدة المحلية لقرية القلعة - الوحدة المحلية لقرية البراهمة - الوحدة المحلية لقرية الشيخية».

وتابع: «3 منافذ بمركز قوص، الوحدة المحلية لمدينة قوص، الوحدة المحلية لقرية الحراجية، الوحدة المحلية لقرية جراجوس، و3 منافذ بمركز نقادة هي، الوحدة المحلية لمدينة نقادة، الوحدة المحلية لقرية طوخ، الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا، مؤكدًا أن مشروعات الأمن الغذائي تُنتج العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم بأنواعها، الخضراوات، البيض، منتجات الألبان، لافتًا إلى أن منتجات تلك المشروعات تتميز بأنها ذات قيمة عالية وبأسعار مخفضة، وتسهم في الحفاظ على ثبات الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من تلك المشروعات هو خدمة المواطنين.