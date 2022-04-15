«قومي المرأة» ينظم ندوة حول الشمول المالي بمنشأة القناطر

في إطار أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الزراعي المصرى، ندوة للتثقيف والشمول المالي بقرية عبد الصمد بمنشأة القناطر بجمعية نهضة المنصورية للتنمية بمحافظة الجيزة.

واستهدفت الندوة ٧٤ سيدة، وذلك ضمن القرى المستهدفة بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة.

تضمنت الندوه التعريف بمفهوم الشمول المالي، و توضيح أحقية كل فرد في المجتمع فى الحصول على الخدمات المالية التي تلبي احتياجاته، سواء حساب ادخار أو ائتمان أو تأمين من خلال إطار رسمي ومن مصادر مضمونة كـ«البنوك».

كما تمت الإشارة الي المميزات والخدمات التي يقدمها البنك الزراعي المصري لعملاء الشمول المالي وخاصة للمرأة.

وتم فتح باب المناقشة والرد من خلال ممثلي البنك على كافة الاستفسارات الواردة من السيدات بالندوة، وقد تم استخراج بطاقات كارت ميزة للسيدات الراغبات فى الحصول عليها خلال الندوة.