رحمة أحمد: عدنا مشهد ليلة الدخلة أكثر من مرة..والمصحح اللغوي ماسك لي العصا

قالت الفنانة الشابة «رحمة أحمد»، إنّها لا تتوقع نجاح أو فشل الأعمال التي تشارك فيها، لأنها تفضل في التركيز على بذل أقصى جهد: «عملت شغلي كويس، وأسيب الباقي على ربنا».

وأضاف «رحمة أحمد» خلال لقاء ببرنامج هذا الصباح على قناة اكسترا نيوز، أنها شاركت في مسلسل الكبير أوي 6، بعدما شاهد أداءها المخرج أحمد الجندي والفنان أحمد مكي في مسرحية كانت تقدمها في الأوبرا من إخراج أحمد فؤاد.

ولفتت، إلى أنها كانت متوترة في أول يوم تصوير، لكن المخرج كسّر الحواجز بينهما حتى ينجح العمل، موضحةً أن اللهجة أصعب ما واجهته في المسلسل: «مصحح اللهجة ماسك لي العصاية زي المستر، لأنها صعبة جدا».

وتابع الفنانة: «بعدها كلموني على المسلسل، ورحنا اشتغلنا على الورق وطلعنا تفاصيل الحاجات دي كلها، لحد ما طلعت بالشكل ده، وردود فعل الناس بتوصلي، وجات لي رسائل ومكالمات، وكل ده فرحني».

سيمون تواصلت معها بسبب نجاح المسلسل

وأوضحت: «نجوم كبار تواصلوا معي، مثل سيمون، وأرسلت لي رسالة أعتبرها فخرا لي، وأتمنى أن يوفقني الله فيما هو قادم».

وحول حلقة ليلة الدخلة، أوضحت: «تصويرها كان صعب جدا، بسبب التغييرات الكتير والضحك، عندي مشكلة إني مش بعرف أمسك نفسي، كنت بعيد أكتر من مرة عشان بضحك، والموضوع فيه تفاصيل، وكان فيه تفاصيل أكتر من كده بس اتشال من المونتاج عشان الوقت».

التعاون مع أحمد مكي

وأردفت: «ردود الفعل تشبه ما حدث في فريق العمل بالكواليس، أما أحمد مكي فهو شخص لطيف جدا وطيب وإنسان، ومفيش مرة لجأت له وطلبت منه المساعدة وموقفش جنبي، بطلب منه النصيحة، ومتعاون جدا، ومش بستنى ألجأ له عشان يدعمني، لكنه بيدعمني من نفسه لو أحس إني عاوزة دعم».