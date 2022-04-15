موعد السحور وأذان الفجر اليوم في محافظة الفيوم.. ليلة نصف رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن سحور ليلة نصف شهر رمضان المُبارك، مُعلنةً انتهاء نصفه الأول وبدء النصف الثاني، حيث تمر أيام الشهر الكريم سريعاً دون أن نشعر بها، مما جعل الكثيرون يتسائلون الكثيرون عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم، ليتمكنوا من تناول السحور مُبكراً سواء في منازلهم أو المطاعم والعربات المخصصة للسحور في الشوارع المختلفة بمدينة الفيوم، بالإضافة إلى حرص الجميع على أداء صلاة الفجر جماعة في المساجد المختلفة.

وتقدم «الوطن»، موعد السحور وأذان الفجر اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لمتابعيها وقرائها في كل مكان.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم

ووفقاً لهيئة المساحة المصرية، وإمساكية شهر رمضان المُبارك 2022، فإنّ موعد السحور وأذان الفجر اليوم، حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، سيتراوح بين الساعة 3:00 وحتى تمام الساعة 3:40 فجراً وهو موعد الإمساك، حيث سيُرفع آذان الفجر في تمام الساعة 4:00 صباحاً، بفارق دقيقة عن اليوم السابق حيث رُفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:01.

موعد أذان الفجر اليوم

وفيما يلي موعد أذان الفجر اليوم، بالإضافة إلى مواعيد باقي الفروض الخمس كالتالي:

أذان الفجر.. 4:00 فجراً

أذان الظهر.. 11:56 ظهراً

أذان العصر.. 3:31 مساءً

أذان المغرب.. 6:24 مساءً

أذان العشاء.. 7:44 مساءً

موعد السحور وأذان الفجر بإطسا

وفيما يخص موعد السحور وأذان الفجر في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، فإنّه يتأخر عن موعدها في مدينة الفيوم بمعدل دقيقة واحدة، حيث يُرفع أذان الفجر في مدينة وقرى مركز إطسا في تمام الساعة 4:01 صباحاً.