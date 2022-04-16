درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 16-4 -2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت في كافة الأنحاء، إذ أنه من المتوقع أن نشهد موجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون بشكل يومي ومستمر، نرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم السبت 16-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 30-17

الإسكندرية 28-14

وادي النطرون 30-16

طنطا 29-15

شبين الكوم 29-15

دمنهور 29-16

بلطيم 28-15

مطروح 24-15

السلوم 28-15

سيوة 36-14

بورسعيد 25-14

دمياط 24-15

الزقازيق 30-14

المنصورة 29-15

الإسماعيلية 30-15

السويس 30-15

العريش 24-15

رفح 23-15

رأس سدر 29-13

نخل 28-06

نويبع 29-16

طابا 28-16

كاترين 29-11

الطور 30-18

شرم الشيخ 32-21

الغردقة 34-20

مرسى علم 35-18

الفيوم 31-15

بني سويف 31-15

المنيا 34-11

أسيوط 35-12

سوهاج 36-14

قنا 36-18

الأقصر 37-18

أسوان 38-19

إدفو 38-18

أبو سمبل 37-17

الوادي الجديد 38-18

شلاتين 32-18

أبو رماد 31-17

حلايب 30-17

رأس حدربة 30-17